%%%Print-Magazine für den modernen Mann im Aufwind%%%

Das Supplement 'Mr Icon' war mit seinem Launch im Oktober 2018 das bislang letzte Männer-Magazin, das auf den Print-Markt eingeführt wurde. Die Axel Springer-Publikation reiht sich damit ein in eine Serie von Neuerscheinungen in diesem Segment: Die Zeit Verlagsgruppe aus Hamburg brachte vor rund 2 ½ Jahren das 'Zeit Magazin Mann' heraus. Auch 'Rampstyle' aus dem Verlag Ramp.Space, Reutlingen, gehört zu den jüngeren Neuentwicklungen. All diese Magazine eint eine Eigenschaft: Sie behandeln andere Themen als die bisherigen Vertreter ihres Genres.

"Der Markt der Männer-Lifestyle-Titel in Deutschland schien lange wie zementiert, entwickelt sich jedoch aktuell über die klassischen Felder Automotive, Erotik, Health und Men’s Fashion klar hinaus", stellt Carola Curio, Leiterin Luxury beim Vermarkter Media Impact und u. a. verantwortlich für 'Mr Icon', fest.

Den Wandel des Teilmarktes erklärt Malte Riken, stellvertretender Verlagsleiter Magazine bei der Zeit Verlagsgruppe, damit, dass Männer "heute als eigenständige Zielgruppe vermehrt im Fokus" stünden. Sie "interessieren sich, vielleicht stärker als früher, für persönliche Inspiration und Fragen der Lebensführung, für Stil und Mode oder auch besondere Produkte."

Mit den eingeführten Titeln sind die Verlage in eine Marktlücke gestoßen. "Immer mehr Menschen entdecken die Qualität und den Reiz von gut kuratierten Inhalten, die in Form von einem Heft etwas zeitüberdauernder präsent sind", erklärt Michael Köckritz, Herausgeber und Chefredakteur von 'Rampstyle'. Malte Riken hebt derweil die Relevanz der Titel für den Anzeigenmarkt hervor: "Zeitschriften können dieses Themenfeld wunderbar bedienen und sind damit auch ein wichtiger Werbekanal für Anbieter hochwertiger Marken und Produkte."

Wie sich die Zeitschriftentitel im Leser- und Anzeigen-Markt entwickeln, wie sie sich im Wettbewerb mit Online-Angeboten positionieren und welche weiteren Potenziale das Segment hat, erläutern Malte Riken (Stellvertretender Verlagsleiter Magazine bei der Zeit Verlagsgruppe), Michael Köckritz (Herausgeber und Chefredakteur von 'Rampstyle') sowie Inga Griese (Chefredakteurin von 'Mr Icon') bzw. Carola Curio (Leiterin Luxury beim Vermarkter Media Impact, verantwortlich für 'Mr Icon') in unserer Umfrage.

Darüber hinaus erfahren Sie in einem weiteren Artikel, wie sich das Konsumverhalten deutscher Männer in den Bereichen Unterhaltungselektronik und Smartphones sowie Körperpflege/Parfums entwickelt hat.