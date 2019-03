%%%Burda weitet Investitionen für Rockets of Awesome aus%%%

Burda Principal Investments (BPI), die Investment-Einheit von Hubert Burda Media, hat weitere Finanzmittel für das Direct-to-Consumer-Unternehmen Rockets of Awesome bereitgestellt. Die Firma aus New York bietet Kinderkleidung auf Basis eines Boxenmodells. Eltern bekommen dort bis zu viermal im Jahr eine personalisierte Auswahl an qualitativ hochwertiger Kinderkleidung zugeschickt, die von dem Betreiber im eigenen Haus entworfen und produziert wird.

Neben einer neuen Finanzierungsrunde in Höhe von 19,5 Millionen US Dollar, an der sich BPI neben bestehenden Investoren beteiligt hat, gewann Rockets of Awesome die Sporthandelskette Foot Locker als neuen strategischen Partner. Zuletzt hatte BPI im Februar 2018 in das Unternehmen investiert.

"Die neue Finanzierungsrunde und strategische Partnerschaft mit Foot Locker sind eine eindrucksvolle Bestätigung für die kontinuierlichen Fortschritte von Rockets of Awesome", sagt Christian Teichmann, Managing Director von Burda Principal Investments. "Wir freuen uns, das weitere Wachstum und die Erschließung neuer Märkte mit dem dortigen Team weiter voranzutreiben."

Rockets of Awesome wurde von der Unternehmerin und Mutter Rachel Blumenthal gegründet. Sie gilt als Pionierin des sogenannten dynamischen Einzelhandels, welcher Daten aus den Verhaltensmustern der Kunden mit weiteren Informationen, in diesem Fall den Vorlieben ihrer Kinder, kombiniert.