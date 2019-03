%%%Bauer baut 'Lecker'-Familie aus%%%

Bauers Foodmagazin 'Lecker' bekommt gesunden Nachwuchs: 'Lecker Good Food', das am 8. März zum Preis von 4,99 Euro in den Handel kommt, widmet sich ganz dem Thema Gesunde Ernährung und will Werbekunden aus der Food- und FMCG-Branche wie auch HealthCare-Marken ein attraktives Umfeld bieten.

Auf den 92 Seiten der Startausgabe finden Rezepte für die angesagte japanische Nudelsuppe Ramen ebenso Platz wie das "Ernährungsgeheimnis" von Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen. 'Lecker Good Food' liefert Tipps und Hintergrundinfos zu neuen Trends wie z.B. der "schwarzen Sabote" – einer südamerikanischen Frucht mit Schokoladengeschmack. Medizinische Aspekte finden eine fundierte Einordnung durch Fachleute wie Ernährungswissenschaftler und Ärzte. In Heft #1 beispielsweise räumt "Doc Fleck", die TV-Ärztin Dr. Anne Fleck, in einem großen Interview mit falschen Vorurteilen über Fett auf.

Visuell schafft der Newcomer mit der typischen Lecker-Handschrift Wiedererkennbarkeit für bestehende Fans der Marke. Zugleich hebt sich das Magazin durch die aufwändige Gestaltung mit Illustrationen, vielfältigen Schrifttypen und einer prägnanten Bildsprache deutlich vom Wettbewerbsumfeld ab. "Die Zielgruppe von 'Lecker Good Food' verbindet ein gemeinsamer Mindstyle: Sie sind über Lebensumstände und Altersgruppen hinweg gesundheitsbewusst, aber auch echte Genießer, die pure Lust am Leben und gutem Essen haben", erklärt Martina Schönherr, Executive Director Food bei der Bauer Media Group.

'Lecker Good Food' wird in einer Startauflage von 100.000 Exemplaren gedruckt und soll viermal jährlich erscheinen.