%%%Neuer Wörterbuch-Gigant in Planung: Klett will Langenscheidt übernehmen%%%

Die Stuttgarter Klett-Gruppe will den Münchner Langenscheidt Verlag übernehmen. Beim Bundeskartellamt in Berlin wurde der Erwerb "wesentliche Vermögensteile" des Traditionsunternehmens angemeldet. Klett ist dabei vor allem am Bereich Wörterbücher interessiert. Die Stuttgarter verfügen bereits mit der Marke Pons über eine eigene Wörterbuchlinie und sind einer der größten Wettbewerber von Langenscheidt.

Mit der Fusion mit Langenscheidt käme Klett wohl auf einen Marktanteil im Sprachenlexikon-Bereich auf rund 90 Prozent. Langenscheidt verfügt aktuell über einen Marktanteil von über 50 Prozent, Klett kommt auf ein Drittel.

Klett ist indes deutlich größer als Langenscheidt und auch international aktiv. Das Bildungsunternehmen (Fachverlage, Schulen und Akademien) betreibt 60 Tochterfirmen in 16 Ländern. Insgesamt beschäftigt Klett 5.000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 613 Millionen Euro (2017).

Während Klett in den vergangenen Jahren deutlich wachsen konnte, ist der 1856 gegründete Langenscheidt Verlag am Schrumpfen. 2013 verkaufte die Gründerfamilie ihre Anteile an die Investmentgesellschaft Günther Holding.