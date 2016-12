Bayernwerk AG wird Namensgeber für die Sportarena in Unterhaching

Der Stromnetz-Bayernwerk AG mit Stammsitz in Regenburg hat sich für drei Jahre die Namensrechte an der Sportarena am Utzweg in Unterhaching gesichert. Den Vertrag hat die Gemeinde Unterhaching mit der E.ON-Tochter ausgehandelt. Ein Teil des Geldsegens soll an das Volleyball-Team des TSV Unterhaching fließen, das nach dem Ausstieg der Generali-Versicherung als Hauptsponsor im Jahr 2014 seinen Rückzug aus der Volleyball-Bundesliga erklären musste.

( ) 22.12.2016

