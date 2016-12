%%%Erima verlängert Ausrüster-Vertrag mit dem Österreichischen Olympischen Comité%%%

Der Sportbekleidungs-Hersteller Erima mit Stammsitz in Pfullingen bei Stuttgart hat seinen Ausrüster-Vertrag mit dem Österreichischen Olympischen Comité bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio verlängert. Erima war erstmals bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver als Ausstatter der Österreichischen Olympia-Mannschaft dabei. In der Folge wurden für die Spiele in London 2012, Sotschi 2014 und Rio 2016 Sonderkollektionen entwickelt.

"Erima gehört zu unseren treuesten Partnern, deshalb sind wir sehr glücklich, dass die von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägte Partnerschaft über einen weiteren Zeitraum von vier Jahren bestehen bleibt", erklärte ÖOC-Präsident Karl Stoss bei der Vertragsunterzeichnung. Zufrieden zeigte sich auch ERIMA-Eigentümer Wolfram Mannherz: "Die Partnerschaft mit dem ÖOC ist im Bereich unserer Sportpromotion-Aktivitäten eines unserer Flaggschiffe. Die Ausstattung des gesamten Teams bzw. der jeweiligen Delegation ermöglichen es, unsere Stärken als führender Ausrüster im Bereich Mannschaftssport mit Nachdruck unter Beweis zu stellen."