%%%Lagarderé Sports bleibt Vermarkter des KSC%%%

Der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC setzt die 2010 begonnene Zusammenarbeit mit der Hamburger Sportmarketing-Agentur Lagarderé Sports "mehrjährig" fortsetzen. Damit wird das Lagarderé-Team auch künftig für die Gesamtvermarktung des KSC verantwortlich sein. Im neuen Vertragszeitraum wird auch das neue KSC-Stadion entstehen.

"Wir haben in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Lagardère Sports gemacht – trotz der Tatsache, dass unser jetziges Stadion auch in Sachen Vermarktung ein äußerst limitierender Faktor ist", erklärte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther. "Mit der Entstehung unseres neuen Stadions wird es uns ermöglicht, auch in Sachen Vermarktung für den Verein einen entscheidenden Entwicklungsschritt zu gehen. Wir freuen uns, dass Lagardére Sports diesen in unserem Auftrag mitgeht und in der Umsetzung entscheidend vorantreiben wird."

Hendrik Schiphorst, Executive Vice President Football Germany bei Lagardère Sports, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, die gute Zusammenarbeit mit dem KSC weiter auszubauen und die erfolgreiche Partnerschaft langfristig fortzusetzen. Gerade jetzt so kurz vor Beginn der heißen Phase, die der Stadionneubau mit sich bringt, möchten wir gemeinsam mit dem Verein, den KSC als authentische Marke weiter stärken und neue Maßstäbe in der Vermarktung setzen."