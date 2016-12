%%%Deutsche Energie GmbH engagiert beim Deutschen Volleyball-Verband%%%

An Januar 2017 wird die DEG Deutsche Energie GmbH mit Sitz in Erlenbach bei Neckarsulm neuer Premium-Partner des Deutschen Volleyball-Verbandes e.V. (ca. 430.000 Mitglieder in knapp 5.000 Vereinen) in Frankfurt. Der Vertrag, den die Dienstleistungs- und vermarktungs-Agentur des DVV, die Deutsche Volleyball Sport GmbH (DVS), vermittelt hat, läuft zunächst über vier Jahre. Im Fokus des Sponsoring-Engagements wird sowohl die Privatkunden-Marke envitra als auch die Unternehmens-Marke stehen.

Der mittelständische Energie-Versorger ist mit mehreren Marken (u. a. envitra, naturwerke, DEG) bundesweit aktiv und betreut derzeit 40.000 Privat- und Geschäftskunden. Prominentester Kunden ist der Deutsche Bundestag in Berlin, der 2016 und 2017 mit Erdgas versorgt wird.

Tillmann Raith, GF Deutscher Energie GmbH: "Der Volleyballsport ist mir ein persönliches Anliegen. Für mich ist er ein Synonym für Kreativität und Teamarbeit und passt daher ideal zu unserem Unternehmen. Ich blicke sehr gespannt und erwartungsvoll auf die kommenden vier Jahre und freue mich auf viele Erfolge mit den Nationalteams."

Thomas Krohne, DVV-Präsident: "Mit Herrn Raith und der Deutsche Energie GmbH haben wir einen Partner gefunden, der in seinem Geschäftsfeld große Player mutig angreift. Das ist auch unser Ziel, und deswegen bin ich davon überzeugt, dass die Partnerschaft beiden Seiten nur Positives bringen wird. Deutsche Energie und Deutscher Volleyball-Verband e.V. - das passt."

DVS-Geschäftsführer Arne Dirks: "In unseren Gesprächen haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir miteinander auf einer Wellenlänge liegen. Ich freue mich sehr, mit dem Unternehmen Deutsche Energie, insbesondere aber mit Tillmann Raith, einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir den Volleyballsport in Deutschland weiter entwickeln werden. Darüber hinaus bin ich glücklich, dass wir aus eigener Kraft den Premium Partner für uns begeistern konnten."