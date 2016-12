%%%Allianz und Palmberg Büromöbel sponsern das Volleyball-Pokalfinale %%%

Am 29. Januar 2017 geht in der SAP-Arena in Mannheim das Pokalfinale des Deutschen Volleyball-Verbandes über die Bühne. Ab 14:00 Uhr erfolgt auch die Live-Übertragung beim TV-Sender Sport1. Als Hauptsponsor ist die Allianz Versicherung mit von der Partie. Begleitet wird die Allianz Versicherung als Co-Sponsor vom Büromöbel-Anbieter Palmberg mit Sitz in Schönberg (Mecklenburg-Vorpommern). Als Ausrüster engagieren sich der Sportartikel-Hersteller Stanno, der auch als Ausrüster beim Deutschen Volleyball-Verband aktiv ist, und die Firma BELSANA Sport, ein Spezialanbieter von Stütz- und Kompressionsstrümpfen.

"Volleyball ist eine fantastische Sportart, wie wir aus unserem langjährigen Engagement bei den Volleyballdamen von Allianz MTV Stuttgart wissen", erläutert Manfred Boschatzke, Direktor Marke & Sponsoring bei der Allianz Deutschland AG und fährt fort: "Die Finalspiele rufen bei den Teams und bei den Zuschauern eine riesige Begeisterung hervor. Davon profitiert die gesamte Sportart. Die Aufmerksamkeit, die dadurch erzeugt wird, zieht auch viele junge Menschen in ihren Bann und ist daher ein wichtiger Faktor für die Motivation im Nachwuchsbereich."

Stephan Kuehl, Marketingleiter beim Büromöbelhersteller PALMBERG, sieht es ebenso: "Wir unterstützen seit geraumer Zeit die Volleyballerinnen aus Schwerin. Nachdem das Team, für das wir auch Namenssponsor sind, das Finale von Mannheim erreicht hat, war klar, dass wir mit anpacken."