%%%Pirelli schließt Fünf-Jahres-Vertrag für Wintersport-Events%%%

Der 1972 gegründete Reifen-Hersteller Pirelli mit Hauptsitz in Mailand hat sich für die kommenden fünf Jahre die Sponsoring-Rechte bei Top-Wintersport-Events gesichert und einen entsprechenden Vertrag mit der Sportmarketing-Agentur Infront Sports & Media AG in Zug/Schweiz abgeschlossen.

Zu den Events gehören unter anderem die Ski-Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz, 2019 im schwedischen Are sowie 2021 im italienischen Cortina. Diese Events vermarktet Infront im Auftrag der FIS.

Aus dem Eishockey-Fundus kommen noch die Weltmeisterschaften 2017 in Köln und Paris, 2018 in Dänemark, 2019 in der Slowakei sowie 2020 in der Schweiz hinzu. Hier ist Infront im Auftrag der IIHF International Ice Hockey Federation als Vermarkter unterwegs.