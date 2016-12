%%%Lotto Hamburg geht als Sponsor bei den Hamburg Towers an Bord%%%

Das Basketball-Team Hamburg Towers freut sich über weiteren Zuwachs im Sponsoren-Bereich. Die städtische Lotterie-Gesellschaft Lotto Hamburg begleitet künftig die Towers-Basketballer und ist mit verschiedenen Werbe-Maßnahmen in der Inselparkhalle bei den Towers-Heimspielen präsent – unter anderem mit dem "Lotto Hamburg Lucky-Shot", der für das Publikum attraktive Gewinne bereithält.

"Lotto Hamburg beweist mit einem eigenen Sportförderungskonzept, welchen Stellenwert Sport in der Hansestadt hat", erklärt Geschäftsführer Torsten Meinberg die Gründe für eine Zusammenarbeit. "Wir freuen uns auf die neue Partnerschaft mit den Hamburg Towers, die im Hamburger Süden das sportliche Aushängeschild sind. Basketball wird immer beliebter und die Hamburg Towers begeistern ihre Fans bei jedem Heimspiel. Hier in der Inselparkarena erreichen wir regelmäßig einen großen Teil unserer Kunden und können so unseren Auftrag als staatlicher Glücksspielanbieter effektiv und verantwortungsbewusst erfüllen. Auf eine erfolgreiche gemeinsame Saison 2016/2017", so Meinberg weiter.

"Dass wir Lotto Hamburg als Partner gewinnen konnten, freut uns sehr", zeigt sich der sportliche Leiter Marvin Willoughby von der Kooperation mit der Lotteriegesellschaft begeistert. "Mit der Einführung des Lotto Hamburg-Lucky-Shots ist die Unterhaltung während der Viertelpausen um eine Attraktion reicher. Vor allem sind wir aber gespannt, ob es einem oder vielleicht sogar mehreren Fans in dieser Saison gelingt, den Wurf von der Mittellinie zu versenken."