%%%Bayern München gewinnt regionalen Sponsor in China%%%

Deutschlands Top-Klub FC Bayern München hat den Holzboden-Hersteller Vöhringer Wood Product als neuen regionalen Sponsor-Partner in China gewonnen. Der vertrag ist zunächst auf die Dauer von drei Jahren bis 2019 angelegt. Vöhringer verspricht sich von der Kooperation mit dem FC Bayern München nicht nur eine Intensivierung seiner Handelsbeziehungen, sondern will auch landesweit mit dem FCB in die Endverbraucher-Werbung gehen.

Jörg Wacker, Vorstand für Internationalisierung und Strategie der FC Bayern München AG: "Wir freuen uns, das Unternehmen Vöhringer als neuen regionalen Partner in China begrüßen zu dürfen. Vöhringer steht ebenso wie der FC Bayern für höchste Qualität und ist ein perfekter Partner für unsere China-Aktivitäten. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt unserer Internationalisierungsstrategie und zeigt die Stärke der Marke FC Bayern weltweit."

Vöhringer Wood Product wurde im Jahr 1996 in Shanghai gegründet und hat sich auf die Anfertigung hochwertiger Fertigparkett- und -laminat-Böden für den asiatischen Markt spezialisiert. Mit über 800 Mitarbeitern sowie primär deutscher Produktionstechnik und -qualität stellt Vöhringer jährlich über 15 Millionen Quadratmeter hochwertiges Fertigparkett und -laminat für den asiatischen Markt her.