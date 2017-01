%%%Deutscher Handballbund präsentiert Sticker-Album zur WM 2017 %%%

Pünktlich zur Handball-Weltmeisterschaft der Männer, die vom 11. bis zum 29. Januar 2017 in Frankreich stattfindet, geht in Deutschland das offizielle Handball Sticker-Album samt Kollektion in den Verkauf. Die Victus GmbH in Brühl bei Köln hat im Auftrag des Deutschen Handballbundes diese Sammel-Serie produziert. Die Kollektion umfasst ein 64-seitiges Album mit insgesamt 37 Stickern, von denen 60 Stück als Glitzer-Sticker mit Hologramm-Druck gestaltet sind. Ein besonderes Highlight hat sich die Axel Springer SE für ihr Magazin 'Sport Bild' gesichert: einen limitierten Hologramm-Sticker mit Bundestrainer Dagur Sigurdsson. Dieser Sticker wird exklusiv nur in der 'Sport Bild'-Ausgabe vom 11. Jan. 2017 zu bekommen sein.

Der Sticker-Verkauf wird zum einen durch Promotions-Aktivitäten in Social-Media-Kanälen unterstützt und zudem ist ein breit angelegtes Sampling in den Multipacks der Fruchtbonbon-Marke Rocket Balls vorgesehen. "Wir sind begeistert davon, dass es endlich auch Sammelprodukte zum deutschen Handball gibt", erklärt Mark Schober, Generalsekretär des Deutschen Handballbundes. "Insbesondere mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2019, die in Deutschland und Dänemark stattfinden wird, soll es in Zukunft einige Lizenz-Produkte zur Nationalmannschaft geben. Damit werden wir unsere Spieler noch mehr in den Fokus rücken."

Frank Bohmann, Geschäftsführer der DKB Handball-Bundesliga: "Das Album gehört in jeden Handball-Haushalt. Es informiert und würdigt die großen Spieler-Persönlichkeiten des Handballs, in dem es sie ansprechend in Szene setzt. Es ist sehr wünschenswert, dass Victus auch in den kommenden Spielzeiten ein ähnlich attraktives Angebot für unsere Fans bereithält."

Geschäftsführerin der Victus GmbH ist Yvonne Schmitz-Grade, die parallel auch die Damen-Mode-Konfektion mio ins Leben gerufen hat und an der HAW in Hamburg als Dozentin für Maßkonfektion tätig ist.