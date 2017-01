%%%Türenheld.de bleibt Presenting-Partner beim Handballbund%%%

Der Internet-Shop tuerenheld.de des Unternehmens Fenster & Türen GmbH & Co. KG in Stuhr bei Bremen hat den seit 2015 bestehenden Vertrag verlängert und wird die Handball-Nationalteams der Frauen und Männer des Deutschen Handballbundes (DHB) für weitere drei Jahre als Presenting-Partner begleiten. Das gaben die drei beteiligten Partner, der Sponsor, der DHB und die Sportmarketing-Agentur Lagardére bekannt.

Jens Schriefer, Geschäftsführer von Türenheld.de hält bewusst an dieser Kooperation fest. "Sport und Emotionen gehören zusammen – dass wir ausgerechnet in dem so spannenden Moment der Team-Präsentation eine wichtige Rolle spielen, ist uns besonders wichtig“, sagt Jens Schriefer. Denn gute Leistung werde erst durch Motivation und Begeisterung zu Perfektion – das zeigen nicht zuletzt die Erfolge der Männer-Nationalmannschaft im vergangenen Jahr. Die Goldmedaille bei der Europameisterschaft und der dritte Platz bei den Olympischen Spielen sprechen für herausragende Leistungen gepaart mit emotionalem Teamgeist. Der deutsche Handball ist wieder im Gespräch. Schriefer: „Davon profitiert nicht nur der Handballsport selbst, sondern auch wir als Partner. Deshalb werden wir diesen zukunftweisenden Weg gerne weiter mitgehen."

Mark Schober, Generalsekretär des Deutschen Handballbundes in Frankfurt, ergänzt: "Wir freuen uns, dass Türenheld.de uns auch weiterhin begleiten wird und im WM-Jahr nun auch bei den Länderspielen unserer Frauen-Nationalmannschaft regelmäßig aktiv wird. Die Laufzeit des Engagements ist ein Vertrauensbeweis in die gute Zusammenarbeit. Die Spiele beider Teams sind vor allem beeindruckende sportliche Erlebnisse, die Türenheld.de eine sehr gute Möglichkeit bieten, sich einem großen Publikum in einem emotionalen Umfeld zu präsentieren."

"Der Entschluss von Türenheld.de, die Kooperation mit dem Deutschen Handballbund fortzuführen und darüber hinaus auszuweiten, unterstreicht die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit beider Parteien. Handball ist eine attraktive Kommunikationsplattform, die aufgrund der Emotionen, Spannung und Dynamik des Sports beste Werbemöglichkeiten bietet. Der DHB darf sich auch weiterhin über einen konstanten und starken Partner an seiner Seite freuen", sagt Christian Hesselbach, Senior Director Team Sports bei Lagardère Sports in Hamburg.