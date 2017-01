Oliver Schlegl grüßt als Geschäftsführer der lettischen Fußball_liga

Die lettische Fußball-Liga Virsliga hat den deutschen Spieler-Berater Oliver Schlegl zum neuen Geschäftsführer bestellt. Der 49-jährige Schlegl, der seit 2007 in Lettland lebt, soll die zuletzt mit acht Teams spielende Liga weiter entwickeln und international "hoffähig" machen. Derzeit spielt die Sportart Fußball in Lettland nur eine Nebenrolle. Bevor sich Schlegl vor einigen Jahren beruflich komplett dem Fußball zuwandte, war er als Consultant und Berater in der Luftfahrt-Branche aktiv. Von 1996 bis 2007 stand er auf der Pay-roll der Lufthansa-Gruppe, zuletzt als Head of Capacity Management bei der Lufthansa Cityline. Danach folgten noch Engagements bei Air Baltic und Wataniya Airways sowie bei den Consulting-Companies Prologis und bei Aviado-Partners.

03.01.2017

