%%%Silke Bohnenstengel wechselt von Lagdére Sports zu 4sports & enttertainment%%%

Silke Bohnenstengel hat zu Jahresbeginn 2017 bei der Sponsoring-Agentur 4sports & Entertainment GmbH in Stuttgart die Position Client Relation & Hospitality Manager übernommen. Sie kommt vom Mitbewerber Lagardére Sports Germany, wo sie knapp 17 Jahre auf der Pay-roll stand - 1999 als Senior Manager Rechte-Akquisition und zuletzt als Senior Manager Business Development Sports.

4sports & Entertainment ist eine Agentur-Gruppe mit Stammsitz in Zug/Schweiz. Die 4sports 6 Entertainment AG wurde 2004 von dem früheren Ski-Rennfahrer Dominik Senn gegründet, der auch der Schweizer National-Team angehörte. Er ist nach wie Chairman & CEO. Die Company versteht sich einerseits als klassische Sportmarketing-Agentur und anderseits als Event-Management-Agentur. 4sports & entertainment konzentriert sich auf die Sportarten Golf, Hockey, Tennis und Ski.

Neben dem Hauptsitz in Zug gibt es Büros in London, Ängelholm (Schweden), Ottawa, Tequesta (Florida/USA)und in Stuttgart. Hier agiert der frühere Davis-Cup-Spieler Carl-Uwe Steeb als Managing Director.