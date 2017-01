%%%Twitter-Manager Tobias Schmidt geht zu DFL Digital Sports%%%

Tobias Schmidt, erst seit März 2016 Sports Partnership Manager Germany bei Twitter, ist wieder in den Westen Deutschlands und auch in den Fußball-Bereich zurückgekehrt. Seit Jahresbeginn 2017 ist der 39-jährige Schmidt Head of Digital Content bei der DFL Digital Sports GmbH in Köln. Er kümmert sich um die Web-Auftritte in unterschiedlichen Sprachräumen und leitet das Social-Media-Team. Tobias Schmidt berichtet an den Content-Director Mark Cocker, der wiederum Andreas Heyden (GF der DFL Digital Sports GmbH) untersteht.

Schmidt begann seine berufliche Laufbahn nach dem Studium in Bonn und Köln im August 2001 beim Bundesligisten 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA, wo er in der Unternehmenskommunikation arbeitete. 2010 stieg er zum Medien-Beauftragten und ein Jahr später zum Pressesprecher auf. Im November 2013 wechselte er zu Schalke 04 nach Gelsenkirchen und übernahm die Position Leiter Club Media, ehe ihn Twitter in Richtung Berlin abwarb. Dort wird das Twitter-Büro geschlossen und das deutsche Twitter-Team künftig sitzt komplett in Hamburg.