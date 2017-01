%%%1. FC Heidenheim geht mit neuer Führungsstruktur ins Jahr 2017%%%

Der Bundesliga-Zweiligist 1. FC Heidenheim hat Ende 2016 eine neue Satzung verabschiedet und geht nun mit einer neuen Führungsstruktur in das Jahr 2017. Das höchste operative Gremium ist nun der Vorstand. Chef dieses Vorstandes ist Holger Sanwald, bislang Mitglied des Präsidiums. Ihm zur Seite steht der bisherige Vermarktungsleiter Florian Dreier als Vorstand Marketing und Vertrieb. Die zweite Führungsebene bilden die sechs Bereichsleiter Petra Saretz (Organisation), Bastian Heidenfelder (Sport), Stefan Schneider (Finanzen), Markus Gamm (Kommunikation), Fabian Strauß (Fanbelange, Mitglieder & Merchandising) und Markus Buchmann (Vertrieb).

Mit der neuen Satzung passt sich der 1. FC Heidenheim an die wirtschaftliche und sportliche Entwicklung der letzten zehn Jahre an. 2007 hatte der damalige Amateur-Verein noch einen Jahres-Etat in Höhe von 800.000 Euro. Im Geschäftsjahr 2015 lag der Umsatz bei über 20 Millionen Euro (2014 waren es rund 14 Millionen Euro). Ein Grund für diesen rasanten Anstieg ist die Übernahme des Catering-Geschäfts.

Der Überraschungs-Vierte der zweiten Bundesliga hat zum Jahresende auch noch eine positive Sponsoren-Rückmeldung bekommen. Das Einrichtungshaus Held aus dem benachbartem Geislingen hat den seit 204 bestehenden Sponsoring-Vertrag verlängert und damit auch die Loge in der Voith-Arena behalten. "Wir freuen uns darauf, den FCH als sportliche Nummer eins in der Region mit unserer Arbeit weiter zu unterstützen. Neben dem sportlichen Erfolg spricht auch die Business- und Netzwerk-Plattform des Vereins für den 1.FC Heidenheim 1846. Wir sind stolz darauf, auch in Zukunft Teil dieser tollen Entwicklung auf dem Schlossberg zu sein", erklärt Geschäftsinhaber Uli Held in Zusammenhang mit der Verlängerung des Sponsoring-Vertrages.