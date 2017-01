%%%Tour-Veranstalter ASO übernimmt Radsport-Event in Frankfurt%%%

Der Radsport-Klassiker "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt" (immer noch besser bekannt unter dem früheren Namen Radrennen ´rund um den Henninger Turm") gehört künftig zum Portfolio der französischen Amaury Sport Organisation (ASO). Die hierzulande wenig bekannte ASO ist der weltweit größte Veranstalter von Radrennen, ganz im Gegensatz zur Tour de France, die von der ASO ausgerichtet wird.

Der bisherige Eigner Bernd Moos-Achenbach, 64, dessen Vater ermann und Onkel Erwin den Frankfurter Rad-Klassiker 1962 aus der taufe hoben, hat seine Company Gesellschaft zur Förderung des Radsports per 1. Januar 2017 an die ASO verkauft. Der etwas sperrig klingende Name des Events soll bestehen bleiben, denn immerhin sind die beiden Städte Frankfurt und Eschborn als Hauptsponsoren maßgeblich für die Finanzierung des Events.

Die ASO ist Teil der französischen medien-Gruppe Philippe Amaury, bei der unter anderen die Sportzeitung 'L'Èquipe' und die Zeitung 'Le Parisien' erscheinen. Neben diversen Radrennen veranstaltet die ASO auch den Rallye-Klassiker Rallye Dakar, den Marathon in Paris sowie einige Golf- und Reitsport-Turniere.