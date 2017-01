%%%BIG Bau-Gruppe verlängert und erweitert ihr Sponsoring-Engagement beim THW Kiel%%%

Neben dem Segel-Event Kieler Woche und der derzeitigen Nummer 1 im Tennis Angelique Kerber ist der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel das sportliche Highlight in der Hauptstadt Schleswig-Holsteins. Der Traditionsverein hat deutlich mehr Fans und Sponsoren als die ansonsten meist dominierende Sportart Fußball, die hier von Holstein Kiel "repräsentiert" wird.

Wer an der Förde im Sportmarketing etwas erreichen möchte, findet im THW den Partner, der über das ganze Jahr hinweg eine aufmerksamkeitsstarke Plattform bietet. Vor diesem Hintergrund hat die BIG BA-Unternehmensgruppe aus dem benachbarten Kronshagen jetzt ihr Sponsoring-Engagement beim THW nicht nur verlängert, sondern auch ausgeweitet. BIG BAU rückt in den Status eines Team-Sponsors auf. Eine entsprechende Vereinbarung haben BIG BAU-Geschäftsführer Dr. Marc Weinstock und THW-Geschäftsführer Thorsten Storm vergangene Woche unterzeichnet.



"Die Verbindung zwischen dem THW Kiel und der BIG BAU-Unternehmensgruppe ist in den vergangenen Jahren der Zusammenarbeit immer enger geworden", berichtet Dr. Marc Weinstock. "Der Traditionsverein THW Kiel ist als Rekordmeister und mit der Strahlkraft einer jungen, dynamischen Mannschaft der ideale Partner, um auf die Leistungen und Angebote unseres Unternehmens aufmerksam zu machen. Jetzt gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt", erklärte Dr. Marc Weinstock.



Thorsten Storm ergänzt: "Wir sind froh, mit der BIG BAU-Unternehmensgruppe seit Jahren einen starken, kompetenten Partner an unserer Seite zu haben. Sie jetzt im Kreis der Team-Sponsoren begrüßen zu können, ist ein Beleg für die vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit in der Vergangenheit und ein tolles Signal für die Zukunft."

Der Kreis der Team-Sponsoren umfasst derzeit sieben Partner des THW Kiel. Neben der BIG BAU-Unternehmensgruppe engagieren sich die Provinzial, Famila, Lotto Schleswig-Holstein, Chefs Culinar, die Förde Sparkasse und Warsteiner als Team-Sponsoren.

Die BIG BAU-Unternehmensgruppe mit Sitz in Kronshagen bei Kiel wurde im Jahr 1949 gegründet und beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter. Sie zählt heute zu den größten Immobilien-Unternehmen in Norddeutschland.