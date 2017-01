%%%USM Holdings wird Namensgeber beim FC Everton%%%

Der britische Premier League-Klub FC Everton hat einen über fünf Jahre laufenden Vertrag in Namensrechte für die Trainingsstätte Halewood abgeschlossen, die künftig USM Finch Farm heißen wird. Der Name USM steht für die russische Gruppe USM Holdings, die sich an diversen Konzernen beteiligt hat – Minen-Gesellschaften bis hin zu Internet-Companies wie Mail Ru oder VKontakte. Darüber hinaus hält USM auch Anteile an Zalando, Spotify, Uber, Alibaba oder Airbnb. Über die Namensrechte hinaus will USM den FC Everton auch als weitere Kommunikations- und Werbe-Plattform nutzen – von LED-Banden im Stadion bis hin zu Hospitality-Aktivitäten.