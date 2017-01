%%%Möbel Mahler wird Sponsor beim SSV Ulm%%%

Das Möbel Mahler-Erlebnisland (Verkaufsfläche: 74.000 qm) mit Sitz in Ulm engagiert sich künftig auch bei den Fußballern des SSV Ulm als Sponsor. Das Sponsorship umfasst ein breites Spektrum an Werbe-Aktivitäten im Off- und Online-Bereich plus vielen Aktionen bei den Heimspielen der Ulmer im Donaustadion. Zudem haben die Mitglieder des SSV Ulm die Möglichkeit, vergünstigt bei Möbel Mahler einzukaufen.

"Die aktive Förderung der Vereinskultur ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Philosophie. Wir freuen uns daher sehr über die neue Zusammenarbeit mit dem SSV Ulm, sind aber auch kontinuierlich im Gespräch mit ‚kleineren’ Vereinen", erklärt Möbelhaus-Inhaber Michael Mahler. Thomas Oelmayer, Vorstandsmitglied beim SSV Ulm, freut sich ebenfalls über die neue Kooperation: "Die Partnerschaft mit Möbel Mahler läuft vom Start weg sehr gut."

Neben dem Engagement beim SSV Ulm ist Möbel Mahler auch beim Basketball-Team Ratiopharm Ulm sowie dem Football-Team Donau Devils des VfE Ulm als Sponsor aktiv.