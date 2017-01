%%%IT-Consulting Check2win kündigt Hauptsponsoring-Vertrag bei Alemannia Aachen%%%

Beim Traditionsklub Alemannia Aachen soll der Hauptsponsor Check2win Consulting GmbH Co. KG mit Sitz in Würselen seinen Vertrag fristlos aus wichtigem Grund gekündigt haben. Das berichtet die 'Aachener Zeitung' mit Berufung auf ein Gespräch mit dem Check2win-Geschäftsführer Alexander Goy. Diesen Sponsoren-Vertrag hatte die Sportmarketing-Agentur Infront Germany im Juni 2016 vermittelt. Dem Vernehmen nach soll das Honorar für die Präsenz auf dem Trikot sowie weiteren Werbe-Aktivitäten im Stadion plus Anzeigen/Banner in den Alemannia-Publikationen bei 140.000 Euro liegen.

Kürzlich hatte eine Investoren-Gruppe um den Film-Kaufmann Michael Kölmel und den früheren Fußball-Manager Wolfgang Holzhäuser Interesse am Einstieg beim Profi-Klub angemeldet.