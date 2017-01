%%%Roger Federer ist der bestvermarktete Sportler in 2016%%%

Die London School of Marketing hat analysiert, wer in 2016 die am besten vermarkteten Sportler der Welt waren, und daraus die sogenannte Sport-Marketing-Power-List erstellt. Grundlage für das Ranking sind die Einnahmen aus den Sponsoring-Verträgen.



Trotz seiner sechsmonatigen Spiel-Pause steht der Tennis-Spieler Roger Federer mit fast 57 Millionen Euro auf Platz eins. Der Schweizer verfügt über 17 Grand Slam Titel und 88 ATP Titel. Federer hatte 2014 gemeinsam mit seinem amerikanischen Agenten Tony Godsick ein eigenes Managementunternehmen, unter dem Namen Team 8, gegründet. Sitz der Firma ist in Cleveland (Ohio). Zu den Sponsoren von Federer zählen unter anderem CreditSuisse, Lindt, Mercedes-Benz, Nike und Rolex.

Auf Platz zwei im Ranking liegt der NBA-Spieler LeBron James mit etwas mehr als 50 Millionen Euro.



Die meisten Sportler auf der Sport Marketing Power List 2016 stammen aus dem US-Basketball (acht Spieler), der Tennis-Sektor steuert sieben Spieler bei, darunter die zwei einzigen Frauen Maria Sharapova und Serena Williams.



Die Sport Marketing Power List 2016 sieht wie folgt aus: