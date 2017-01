%%%Fußball: Telekom Cup erstmals als 360-Grad-UHD-Livestream%%%

Die Deutsche Telekom holt den Telekom Cup 2017 am 14. Januar 2017 in der Düsseldorfer Esprit arena erstmalig in die Virtual Reality. Neben der klassischen TV-Übertragung auf dem Sender Sat.1 wird das Fußballturnier im Internet und via App zum interaktiven 360-Grad-Erlebnis. Den kostenlosen 360-Grad-UHD-Livestream finden Interessierte auf der Internetseite www.telekomcup.de. Eine flexible 360-Grad-Rundum-Kamera, zwei 180-Grad-Hintertor-Kameras und eine 180-Grad-Kamera auf Höhe der Mittellinie bieten eine neue Form der Fußballunterhaltung. So können die Fans zu eigenen Regisseuren werden. Mittels der Telekom Cup-360-Grad-App in Kombination mit einer Virtual Reality-Brille oder einem Cardboard haben sie die Möglichkeit, in die Virtual Reality-Welt einzutauchen. Die dazugehörige App ist im Apple Store, Android Playstore und im Oculus Store erhältlich.



"Mit dem 360-Grad-UHD-Livestream im besten Netz der Telekom verbinden wir VR-Technologie mit Spitzenfußball und unterstreichen damit erneut unsere Innovationsführerschaft", erläutert Hiro Kishi, Leiter Sportsponsoring Telekom Deutschland. „Mit diesem Trial ermöglichen wir Fans ihren Lieblingssport in völlig neuer Weise zu Hause und unterwegs zu erleben. Neue digitale Übertragungstechnologien bieten unseren Kunden einen spannenden Mehrwert, durch den wir uns zukünftig im Markt noch stärker differenzieren können."

Neben dem 360-Grad-UHD-Livestream bietet die Telekom den Fans auf telekomcup.de zusätzlich einen Livestream der Sat.1 TV-Übertragung und auf der Facebook-Seite "Telekom Fussball" die Highlights der Spiele als Videosnippets, die via SnappyTV mit den Fans geteilt werden.

Der Telekom Cup startet um 15 Uhr mit der Begegnung Fortuna Düsseldorf gegen den FC Bayern München. Ebenfalls dabei Borussia Mönchengladbach und 1. FSV Mainz 05.