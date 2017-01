%%%DFL schreibt Offiziellen Spielball der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga aus%%%

Im Auftrag des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. und der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH startet die DFL Sports Enterprises GmbH die Ausschreibung für den Offiziellen Spielball ab der Saison 2018/19. Im Rahmen der Ausschreibung werden zwei Pakete für vier Spielzeiten bis zum Ende der Spielzeit 2021/22 vergeben:

'Offizieller Spielball der Bundesliga und 2. Bundesliga'

Dieses Paket umfasst das Recht zur Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Bewerbung des Offiziellen Spielballs, des Offiziellen Winterballs sowie Replikate des Offiziellen Spielballs in den Spielzeiten 2018/19 bis 2021/22. Der Offizielle Spielball kommt in sämtlichen Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga, in den Relegationsspielen, in denen die Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga ein Heimspiel haben, sowie im Supercup zum Einsatz.

'Fan-Bälle'

Dieses Paket beinhaltet das Recht zur Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Bewerbung von Merchandising-Bällen, die nicht das Design des Offiziellen Spielballs aufweisen. Sie dürfen aber Bundesliga Marken-Signets verwenden: zum Beispiel Logos oder Abbildungen der Meisterschalen von Bundesliga und 2. Bundesliga sowie von Supercup-Trophäe und -Logo.

Die ausgeschriebenen Pakete können sowohl einzeln als auch als Bündel erworben werden. Die Ausschreibung spricht demnach neben Unternehmen aus dem Bereich der Sportartikelindustrie erstmals einen erweiterten Firmenkreis an: beispielsweise Spielwarenhersteller. Ab sofort und bis zum 23. Januar 2017 können sich an den Rechtepaketen interessierte Unternehmen registrieren. Das Registrierungsformular kann unter folgender Adresse www.bundesliga.de/tender-official-matchball heruntergeladen werden.

Die DFL Sports Enterprises GmbH wird voraussichtlich ab Ende Januar 2017 den so genannten Procedure Letter, der unter anderem den weiteren Zeitplan sowie die Regelungen für die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens enthält, an geeignete Unternehmen versenden, die sich ordnungs- und fristgemäß registriert haben. Weiterhin ist geplant, ab Ende Februar den Interessenten, die den Vorgaben des Procedure Letters entsprechen, die Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung zu stellen, die den genauen Umfang und Inhalt der Rechtepakete beinhalten.