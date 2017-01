%%%Kumho verlängert vorzeitig bei Schalke%%%

Kurz vor Beginn der Rückrunde verlängert Kumho sein seit 2014 bestehendes Sponsorship beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Damit bleibt das koreanische Unternehmen aus Offenbach am Main bis zum Ende der Saison 2017/2018 offizieller Reifenpartner der Königsblauen aus Gelsenkirchen. Der ursprüngliche Vertrag sollte bis Ende der Saison 2016/2017 laufen. Nun also erfolgt die vorzeitige Verlängerung.

Steve Yeom, Managing Director Kumho Tyre, erklärt: "Schalke passt nicht nur mit seiner Größe und seiner internationalen Bekanntheit und Ausrichtung gut zu Kumho, sondern auch mit seiner Emotion, deshalb arbeiten wir langfristig zusammen." und Alexander Jobst, Marketing-Vorstand bei Schalke, ergänzt: "Wir freuen uns über die vorzeitige Verlängerung mit Kumho, es war ein beiderseitiges Anliegen, die erfolgreiche Partnerschaft weiterzuführen."

Als Sponsoringpartner verfügt Kumho neben einer umfangreichen Präsenz auf der LED-Bande in der Veltns-Arena auch über Werbemöglichkeiten im Stadion-Innenraum auf den 3D-Werbeteppichen neben den Toren. Die Vereinbarung beinhaltet zudem Hospitality-Kontingente und eine umfangreiche internationale Einbindung in die Club-Media-Aktivitäten des FC Schalke 04.

Kumho unterstützt Traditionsvereine "mit einem gesunden regionalen Fundament" in Europas Top-Ligen. Damit möchte der Reifenhersteller seine Markenbekanntheit weltweit steigern. Neben der frisch vermeldeten Vertragsverlängerung mit dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist Kumho offizieller Reifenpartner des französischen Erstligaklubs Olympique Lyon und den Tottenham Hotspurs in der englischen Premier League. Hierzulange kooperiert Kumho außerdem mit Hertha BSC und dem HSV. Die Kumho Tyre Europe GmbH befindet sich in Offenbach am Main. Von dort aus werden sämtliche Vertriebs- und Marketingaktivitäten für Deutschland und Europa gesteuert.