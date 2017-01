%%%Hirzl rüstet Swiss Sliding mit Sporthandschuhen aus%%%

Der Schweizer Sporthandschuh-Hersteller Hirzl wird offizieller Handschuh-Ausrüster für die Nationalteams im Bob, Skeleton & Rodeln von Swiss Sliding. Das gaben Hirzl und Swiss Sliding im Vorfeld der fünften Weltcup-Station des BMW IBSF Weltcups bekannt, der vom 20. bis 22. Januar auf der Olympia Bob Run in St. Moritz ausgetragen wird. Bereits seit Saisonbeginn stellt das Unternehmen aus St. Gallen den Schweizer Athleten um Bobfahrer Rico Peter verschiedene Sporthandschuh-Modelle zur Verfügung. Rico Peter und sein Team reisen als aktuelle Schweizer Meister im 4er- und 2er-Bob sowie als Gesamtzweite im 4er- und 2er-Weltcup zum Heim-Weltcup nach St. Moritz.

Frieder Steinle, Managing Director bei Hirzl, sagt: "Als Schweizer Unternehmen sind uns Qualität und Perfektion sehr wichtig. Jeder Sporthandschuh ist auf die jeweiligen Anforderungen der Sportart und der Athleten abgestimmt. Es freut uns sehr, das Schweizer Nationalteam von Swiss Sliding mit unserem Sporthandschuh bei ihren sportlichen Erfolgen zu unterstützen. Bereits jetzt arbeiten wir eng mit den Athleten an einem Olympia-Spezialhandschuh, um bestmögliche Qualität für die Olympischen Winterspielen im kommenden Jahr zu gewährleisten." Die Hirzl AG stellt hauptsächlich Sporthandschuhe für die Sportarten Golf und Mountainbiking her. Der Vertrieb von Hirzl-Handschuhen in Europa erfolgt über die ESBT GmbH mit Sitz in Isny i. Allgäu.