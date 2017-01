%%%Gauselmann-Tochter XTiP Sportwetten bleibt Hauptsponsor der Tischfußball-Bundesliga%%%

Die im Spiele-Sektor aktive Gauselmann Gruppe mit Stammsitz im ostwestfälischen Espelkamp bleibt der Tischfußball-Bundesliga (DTFL) als Hauptsponsor treu. Den entsprechenden Vertrag hat das familiengeführte Unternehmen erneut für die Saison 2017 verlängert, wie Gauselmann-PR-Chef Mario Hoffmeister mitteilt. Für die Saison 2017 übernimmt die Gauselmann-Tochter XTiP Sportwetten die DTFL-Partnerschaft und baut so ihre Sponsoring-Aktivitäten weiter aus.

Der Deutsche Tischfußball-Bund e.V. mit Sitz in Hünstetten bei Wiesbaden zeichnet verantwortlich für den nationalen Spielbetrieb in der ersten und zweiten Tischfußball-Bundesliga. Die erste Tischfußball-Bundesliga lockt immer mehr Topspieler aus ganz Europa. An zwei Event-Spieltagen im März und August 2017 wird der neue deutsche Tischfußball-Meister ermittelt. Bei diesen Veranstaltungen werden alle Spieler, Trainer und Zuschauer von der lachenden Merkur-Sonne, dem bekannten Symbol der Gauselmann Gruppe, begrüßt. Zudem dürfen sich alle Beteiligten auf XTiP-Promotionaktionen mit attraktiven Gewinnen freuen.

"Wir sind bereits Sponsor von diversen Fußball-Bundesligavereinen wie dem Vfl Wolfsburg oder dem MSV Duisburg. Daher ergänzt die DTFL perfekt unser Sponsoring-Konzept. Darüber hinaus passt die Zielgruppe gut zum Markenbild von XTiP Sportwetten", erklärt Dr. Peter Reinhardt, Marketing-Chef bei den XTiP Sportwetten.