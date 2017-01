%%%Fußball: E.G.O.-Gruppe ist neuer KSC-Sponsor%%%

Die E.G.O.-Gruppe (E.G.O.) aus dem baden-württembergischen Oberderdingen tritt ab sofort als neuer Exklusiv- sowie Talentteam-Partner des Karlsruher SC auf. Der Zulieferer für Hersteller von Hausgeräten verfügt über 18 Vertriebs- und Produktionsgesellschaften in 16 Ländern mit rund 6.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen unterstützt zum einen als Exklusiv-Partner den Fußballverein und die Profi-Mannschaft, zum anderen fördert es als Talentteam-Partner den Nachwuchs des Clubs.



"Ziel unseres Engagements beim KSC ist es, die Marke E.G.O. in Deutschland bekannter zu machen und so unsere Aktivitäten zur Wahrnehmung von E.G.O. als Arbeitgeber optimal zu ergänzen", erlutert Dr. Johannes Haupt, Vorsitzender der Geschäftsführung der E.G.O.-Gruppe. Der Status als Exklusiv-Partner ermögliche es, dass die Marke E.G.O. deutschlandweit verbreitet werde. Die Talentteam-Partnerschaft ist E.G.O. ebenfalls sehr wichtig. Haupt erklärt weiter: "Ebenso wie der KSC betreiben wir, um im Jargon des Fußballs bzw. des Sports zu bleiben, eine intensive Nachwuchsarbeit." Es gebe hier viele Parallelen zwischen E.G.O. und KSC: sei es der ausgewählte Stab an Betreuern und Verantwortlichen oder der hohe Stellenwert der Ausbildung von Nachwuchs-Talenten. "Hier investieren wir beide viel Zeit und Herzblut", sagt Haupt abschließend.



Svenja Widmann, Senior Director Team Karlsruher SC bei Lagardère Sports, ergänzt: "Die Partnerschaft wurde nach den individuellen Vorstellungen von E.G.O. gestaltet und unterstützt das Unternehmen beim Erreichen seiner Ziele. Beispielsweise wird das identische Ziel beider Parteien, die Förderung des Nachwuchses, durch eine Talentteam-Partnerschaft begleitet. Realisiert werden in diesem Zusammenhang sportliche wie berufliche Veranstaltungen gemeinsam für den KSC-Nachwuchs und die Auszubildenden der E.G.O.-Gruppe. Darüber hinaus ermöglicht die Partnerschaft E.G.O durch eine gelungene Werbepräsenz, beispielsweise auf der LED-Bande in der 1. Bandenreihe, die Strahlkraft der Marke KSC auch über die Region Karlsruhe hinaus zu nutzen."