Budweiser beendet Partnerschaft mit US Olympic Team

Nach 32 Jahren beendet die Marke Budweise r ihr Engagement als offizieller Biersponsor des US Olympic Team s.Seit 1984 fungierte die Brauerei Anheuser-Busch InBev als Partner des Nationalen Olympischen Komitees der Vereinigten Staaten und war bei 16 Olympischen Spielen dabei.Die Budweiser-Werbung für die Spiele in Rio 2016 war Teil der "America"-Kampagne, bei der der belgisch-brasilianische Braukonzern seine Bierdosen und -flaschen re-designte und den Schriftzug "Budweiser" mit "America" ersetzte.Weitere Unternehmen, die ihre Olympia-Partnerschaft ebenfalls nicht erneuern, sind das Finanzunternehmen TD Ameritrade , die Bank Citi und die Hotelkette Hilton . Marken wie Coca-Cola P & G sowie Visa bleiben weltweite Sponsoren des US Olympic Teams.Anheuer-Busch bleibt im Sportgeschäft, ob als Sponsor oder als Werbepartner, zum Beispiel im Rahmen des Super Bowl.