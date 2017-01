%%%Hemden-Hersteller Olymp verlängert bei Borussia Dortmund%%%

Die Olymp Bezner KG verlängert ihren Vertrag als offizieller Produkt Partner des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der Hersteller von Herrenoberbekleidung aus Bietigheim-Bissingen stattet somit den achtmaligen Deutschen Meister auch künftig mit Businesshemden, Krawatten und erstmalig mit Cardigans aus - sowohl die BVB-Profis als auch die Klubverantwortlichen.

Olymp versorgt seit der Saison 2015/2016 den BVB mit Businesshemden und Krawatten. Die Bereitstellung der Olymp-Produkte erfolgt dabei in enger Kooperation mit dem BVB-Partner Anson's, der gleichzeitig auch Olymp-Handelspartner ist.

Das aktuelle Leistungspaket des Sponsoringdeals umfasst eine Palette an Kommunikationsmöglichkeiten bei allen Heimspielen von Borussia Dortmund. Dabei kommen zum Teil auch Spieler wie Mario Götze, Pierre-Emerick Aubameyang, André Schürrle, Marco Reus, Erik Durm und Shinji Kagawa zum Einsatz. Hierzu zählen Videobanden-Animationen, Anzeigenwerbung und eine redaktionelle Einbindung in das BVB-Stadionmagazin 'Echt' sowie die Logodarstellungen in FAN-TV-Werbespots oder die 'Produkt Partner'-Boards in den Stadionumläufen und den VIP-Bereichen. Darüber hinaus werden Werbebanner auf der offiziellen Homepage des BVB platziert und Posts auf der offiziellen Facebook-Seite von Borussia Dortmund inklusive Verlinkung auf der Olymp-Facebook-Fanseite erfolgen.

Olymp-Chef Mark Bezner zur Kooperation: "Der BVB ist einer der traditions- und erfolgreichsten deutschen Fußballvereine, dessen Werte wie Echtheit, hohe Bindungskraft und ausgeprägte Ambition gleichermaßen für Olymp Gültigkeit haben. 2016/2017 haben wir die Produktpartnerschaft daher um eine Geschäftsbeziehung zur Belieferung des BVB-Fanshops mit hochwertigen Olymp-Hemden ausgedehnt, um die gedeihliche Zusammenarbeit weiter zu intensivieren und zu festigen."

Auch die BVB-Fans haben etwas von der Partnerschaft. Sie können zwischen insgesamt vier Hemdenvarianten auswählen. Die Modelle sind in den Vereinsfarben gehalten und verfügen über Stickereien der Vereinslogos "BVB" und "1909".