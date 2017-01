%%%Badische Versicherungen verlängern Sponsorship bei den Rhein-Neckar Löwen%%%

Auch wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der aktuellen WM in Frankreich bereits im Achtelfinale in Katar scheiterte, bleibt die Sportart hierzulande attraktiv für Sponsoren. In diesem Sinne hat die Versicherungsgruppe BGV/Badische Versicherungen mit Hauptsitz in Karlsruhe ihren Vertrag als Trikot-Partner bis zum Ablauf der Saison 2018/19 verlängert.





"Seit wir Partner der Rhein-Neckar Löwen sind, haben sich die Löwen kontinuierlich entwickelt und große sportliche Erfolge eingefahren", so Heinz Ohnmacht, Vorsitzender des BGV-Vorstandes. "Höhepunkt war sicher der Gewinn der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Sommer, die auch für uns als Partner Lust auf mehr macht." Für die Fans der Löwen schafft der BGV auch neben dem Spielfeld weitere Highlights, wie beispielsweise das Kino-Event für Connys Rudel, das RNL-Moped-Kennzeichen und die Saison-Eröffnung im BGV-Lichthof.

"Die Zusammenarbeit mit dem BGV ist für unseren Club eine wahre Erfolgsgeschichte. Deshalb freuen wir uns sehr, auch in Zukunft einen so starken Partner mit regionalen Wurzeln an unserer Seite zu haben", kommentiert Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann die Verlängerung des Sponsoring-Vertrages. Neben dem Trikot-Sponsoring ist der BGV seit dieser Spielzeit auch Rent-a-Friend Partner von Löwen-Spielmacher Andy Schmid und wirbt damit auf dem Trikotärmel des Kapitäns der Löwen.