%%%Premier League: Cadbury unterschreibt Drei-Jahres-Deal%%%

Die Schokoladen-Marke Cadbury hat einen Sponsoren-Vertrag mit der Premier League für die kommende Saison unterschrieben. Das Sponsorship ist auf drei Jahre angelegt. Die Partnerschaft zwischen Cadbury und der Premier League wird sich um den Slogan "Moments of Joy" drehen. Mit diesem Engagement reiht sich Cadbury in ein Portfolio von globalen Premier League-Sponsoren wie unter anderem Tag Heuer ein.Bereits bei den Olympischen Spielen 2012 in London war Cadbury als Sponsor aktiv.