%%%Fußball: Telekom erwirbt Medienrechte an 3. Liga und Frauen-Bundesliga bis 2021/22%%%

Der Telekom-Konzern sichert sich die Bewegtbildrechte für alle Fußballspiele der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga in der Pay-Verwertung. Die Vereinbarung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) beinhaltet die exklusiven, weltweiten Live- und Highlight-Verwertungsrechte für vier Spielzeiten der 3. Liga und für fünf Spielzeiten der Frauen-Bundesliga sowie die Option zur Verlängerung um jeweils ein Jahr.



"Die Sportart Nummer 1 in Deutschland findet nicht nur in der Bundesliga der Männer statt – auch die 3. Liga und Frauenfußball versprechen Top-Niveau mit hohem regionalem Interesse und viel Tradition", sagt Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland, Bonn. "Daher freuen wir uns über den Zuschlag des DFB für die Medienrechte, um mit dieser langfristig angelegten Partnerschaft unser Sportangebot für EntertainTV und alle weiteren Plattformen weiter auszubauen und noch attraktiver für unsere Kunden zu machen."



Die Deutsche Telekom plant künftig sämtliche Begegnungen der 3. Liga sowie Topspiele der Frauen-Bundesliga live und in HD unter anderem über das Fernsehangebot EntertainTV sowie online und über Mobilfunk zu zeigen. Weitere Infos zum Angebot und den Konditionen will die Telekom zu einem späteren Zeitpunkt belkannt geben.

Darüber hinaus hat sich die ARD mit dem DFB auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit bei der Berichterstattung von der 3. Liga (einschließlich aller Relegationsspiele zur 3. Liga) bis zur Saison 2021/22 geeinigt. Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens hat sich die ARD umfassende audiovisuelle Medienrechte zur Live-Übertragung von den Topspielen der 3. Liga aufgrund vorrangiger Ziehungsrechte sowie Nachverwertungsrechte zur Highlight-Berichterstattung für mindestens vier weitere Spielzeiten gesichert. Damit wird die 3. Liga auch in Zukunft in in der 'Sportschau' präsentiert werden.