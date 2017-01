%%%Schweizer Fernsehen SRG sichert sich TV-Rechte der Fußball-Nationalmannschaft%%%

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Schweiz wird auch künftig die Spiele der Fußball-Nationalmannschaften multimedial auswerten. Die SRG hat einen entsprechenden Vertrag mit der Uefa abgeschlossen und kann die Spiele nun bis 2022 übertragen. Damit ist der bis 2018 laufende Vertrag um weitere vier Jahre verlängert worden. Schon zuvor hatte die SRG sich die rechte an den WM-Runden in Russland (2018) und Katar (2022) gesichert.

Damit können die vier Sender SRF RTS, RSI und RTR sowohl im analogen TV als auch über alle weiteren digitalen Plattformen die Spiele der Männer- und Frauen-National-Teams exklusiv und live zeigen.