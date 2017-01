%%%Pikeur wird Haupt-Ausstatter der Reitsport-Teams in Deutschland%%%

Die Pikeur Reitmoden Brinkmann GmbH & Co. KG mit Stammsitz in Herford hat sich mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) mit Sitz in Warendorf bei Münster darauf verständigt, dass bis zum Jahr 2024 die deutschen Reitsport-National-Teams künftig mit Championats- und Kader-Bekleidung von Pikeur ausgestattet werden.

Das Familien-Unternehmen ist bereits seit 1972 Ausrüster des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR). Im Vordergrund standen bisher die Disziplinen Springen und Fahren, künftig kommen noch Dressur, Vielseitigkeit, Para-Dressage und Para-Fahren hinzu. Laut Klaus Brinkmann, dem geschäftsführenden Gesellschafter, ist das jetzige Engagement das größte Sponsorship in der Unternehmensgeschichte.

DOKR-Geschäftsführer Dr. Dennis Peiler erklärt: "Wir danken Pikeur für die 45-jährige vertrauensvolle Partnerschaft und freuen uns, dass diese nun fortgesetzt wird. Es ist toll, dass jetzt noch mehr Disziplinen davon profitieren können und unsere Teams noch umfangreicher von einem so erfahrenen, professionellen und fachkundigen Partner ausgestattet werden."

"Als Hersteller von Reitmoden sind wir weltweit führend. Reitsport ist für uns Leidenschaft. Genau wie für die deutschen Reiter selbst, die zu den international erfolgreichsten Spitzensportlern gehören. Wir sind stolz darauf, sie jetzt so umfassend mit unseren Produkten und unserem Know-how unterstützen zu können", stellt Pikeur-Geschäftsführer Klaus Brinkmann fest.