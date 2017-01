%%%Basketball: Jan Fischer neuer geschäftsführender Gesellschafter der Hamburg Towers%%%

Jan Fischer wird - neben Marvin Willoughby - geschäftsführende Gesellschafter des Basketball-Teams Hamburg Towers (Zweite Basketball Bundesliga). Der 36-jährige Fischer soll sich vor allem um die Bereiche Kommunikation, Ticketing und Marketing kümmern.

Bereits seit dem Jahr 2013 ist er am Aufbau der Hamburger Mannschaft beteiligt. Nun übernimmt Fischer weitere Aufgaben vom bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter Jochen Franzke. Franzke will aber weiterhin zur strategischen Entwicklung der Hamburg Towers in der Rolle als Gesellschafter beitragen.