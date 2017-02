%%%Infront Germany mit neuer Management-Struktur%%%

Infront Germany mit Stammsitz in Frankfurtgeht mit neuer Management-Struktur in das Jahr 2017. Marco Sautner, bislang Director Marketing 6 Sales, steigt in die Geschäftsführung auf und führt die Company künftig als gleichberechtigter Managing Director neben Reinhardt Weinberger, der die Sport-Marketing-Agentur seit 2007 als GF verantwortet. Auch die zweite Führungsebene ist neu aufgestellt worden. Künftig gibt es drei Business-Units:

Marketing & Business Development: Unter Führung von Director Stephanus Tekle befasst sich die neue Unit Marketing & Business Development fortan mit Themen wie Market-Insights, Digital, Kommunikation und Business Development. Neben der Entwicklung neuer Geschäftsfelder soll dieser Bereich vor allem im Zuge der Digitalisierung als Innovationshub und beratende Einheit für Kunden und Partner fungieren.

Sales: In einer neuen Sales-Unit entstehen zudem regionale Verantwortlichkeiten, die den Vertrieb von Infront Germany portfolioübergreifend stärken und noch enger vernetzen. Achim Morlok übernimmt als Director Sales die Koordination und Steuerung dieser Einheit.

Finance & Administration: Die dritte Business-Unit - Finance & Administration – verantwortet weiterhin Director Oliver Prenger, der darüber hinaus gemeinsam mit Reinhardt Weinberger und Marco Sautner die Geschäftsleitung der Infront Germany bildet.