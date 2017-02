%%%Lagardère Sports startet im eSport-Markt %%%

Die weltweit aktive Sport-Marketing-Agentur Lagardère Sports wird exklusiver Sport-Marketing-Partner der Unicorns of Love (UoL). Lagardère unterstützt die League of Legends hauptsächlich in Sachen Sponsoren-Betreuung sowie Produkt-Entwicklung als Ausweitung der digitalen Kanäle. Zusätzlich wird Lagardère Sports auch bei der Entwicklung und Distribution von Media-Rechten aktiv werden und zusammen mit dem eSports-Team weitere Wachstumsmöglichkeiten entwickeln.Die Sport-Marketing-Agentur möchte ihr Wissen, ihre Expertise und das Netzwerk mit Sportrechte-Marketing Inhabern intensivieren und diese Vorteile mit in den neuen Markt des eSports transferieren. Robert Müller von Vultejus, Managing Director bei Lagardère Sports Deutschland, sieht in dem Markteintritt und der Partnerschaft mit Unicorns of Love gute Chancen für die Profilierung beider Marken.