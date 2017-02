%%%Liqui Moly verlängert und erweitert Sponsoring bei den Eisbären Berlin%%%

Der international aktive Schmierstoff-Spezialist Liqui Moly aus Ulm hat sich entschieden, seinen in dieser Saison begonnenen Sponsoring-Vertrag mit dem Eishockey-Bundesligisten Eisbären Berlin um weitere drei Jahre zu verlängern und darüber hinaus auch auszuweiten. Das 1957 gegründete Unternehmen ist heute in über 120 Ländern mit seinen Marken und Produkten präsent. Der Umsatz belief sich im vergangenen Geschäftsjahr auf 441 Millionen Euro.

In der laufenden Eishockey-Saison wirbt der Schmierstoff-Spezialist im Mittelkreis der Eisfläche in der Berliner Mercedes-Benz-Arena und ist Namensgeber von zwei Aktionsspieltagen. "Die Resonanz auf unser Engagement ist hervorragend", erklärt Peter Baumann, Marketingleiter bei Liqui Moly. Deshalb wurde die Premium-Partnerschaft mit dem siebenmaligen Deutschen Meister vorzeitig um drei Jahre verlängert und ausgebaut. Zusätzlich zur Werbung im Zentrum der Spielfläche wird das Firmenlogo an der Bande im Bereich der Spielerbänke zu sehen sein und ab der kommenden Saison auch auf den Ärmeln der Trikots.

"Wir freuen uns, dass wir mit Liqui Moly einen neuen, verlässlichen Partner gefunden haben, der auch zu uns hält, wenn wir mal nicht ganz oben in der Tabelle stehen", sagt Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee.

Liqui Moly-Marketingleiter Peter Baumann erläutert: "Die Eisbären Berlin sind ein großartiger Marken-Botschafter für uns. Tolle Fans sorgen für eine fantastische Stimmung in der Arena und die Medien-Präsenz passt auch bestens. Es war uns daher eine Herzensangelegenheit, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit auszuweiten und vorzeitig um drei weitere Jahre zu verlängern."