Deutsche Familienversicherung wird Sponsor bei den FRAPORT SKYLINERS

Die Deutsche Familienversicherung grüßt als neuer Sponsor beim Basketball-Bundesligisten FRAPORT SKYÖINERS. Das Frankfurter Versicherungsunternehmen wird auf den LED-Werbeflächen am Korbarm TV-relevant und prominent bei den Heimspielen in der Fraport Arena präsent sein.

Dr. Stefan Knoll (Vorsitzender des Vorstands Deutsche Familienversicherung): "Für uns, als einzige unabhängige Versicherung Deutschlands mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, ist das Engagement bei den FRAPORT SKYLINERS eine Herzensangelegenheit. Der Club ist ein bundesweit bekannter und europaweit erfolgreicher Basketballverein, welcher mit seiner starken regionalen Verankerung perfekt zu unserer Unternehmenskultur, eines inhabergeführten Direktversicherers, passt. Auch deswegen freue ich mich sehr, anlässlich des Heimspiels gegen den amtierenden deutschen Meister Brose Bamberg, live vor Ort in der Fraport Arena zu sein."



Dr. Gunnar Wöbke (Geschäftsführender Gesellschafter der FRAPORT SKYLINERS): "Es ist schön zu sehen, wenn zwei Unternehmen aus der Region in einer solchen Partnerschaft zusammen finden. Als inhabergeführtes Unternehmen hat die Deutsche Familienversicherung einen tollen Ruf. Schlagworte wie Gerechtigkeit und Toleranz, die man der Deutschen Familienversicherung zuordnet, passen sehr gut zu uns und unseren Strukturen. Ich bin daher froh, dass wir einen schönen Startschuss, für eine hoffentlich lange und erfolgreiche Partnerschaft, setzen können."