Berliner Pilsner bleibt dem 1. FC Union Berlin treu

Die Berliner Kindl-Schultheiß-Brauerei wird mit ihrer Marke Berliner Pilsner für weitere fünf Jahre Partner des Bundesliga-Zweitligisten 1. FC Union Berlin bleiben. Der langjährige Top-Sponsor hat den Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2022 verlängert. Die Marke wird nicht nur an den Zapfhähnen im Stadion An der Alten Försterei ausgeschenkt, sie auch auf dem Stadion-Dach, der Tribüne, den Video-Wänden und den Banden präsent. Auch auf den Anzeigen, auf Plakaten sowie den sonstigen Werbemitteln wie etwa dem Kalender plus allen Social-Media und weiteren Digital-Kanälen von Union Berlin ist die Marke Berliner Pilsner zu sehen. Die Partnerschaft begann mit der Saison 2001/2002 und hat bereits diverse Ups & Downs erlebt.

"Als eingespieltes Team teilen wir nicht nur die Liebe zum Fußball, sondern auch unsere starke Verwurzelung mit unserer Heimatstadt", erklärt Wolfhard Buß, Geschäftsführer der Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei. "Was uns am Herzen liegt: Mit unserem Engagement möchten wir diesen wunderbaren Fußballclub auf dem weiteren Weg‚ immer weiter ganz nach vorn‘ bringen, frei nach der Vereinshymne."

Auch Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin, freut sich über die Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft: "Mehr als 15 Jahre ist Berliner Pilsner nun schon an unserer Seite, und die frühzeitige Verlängerung des Vertrages und die vereinbarte Laufzeit sind ein deutliches Bekenntnis zueinander. Ich freue mich sehr darüber und bin sicher, dass es auch in den nächsten Jahren viele Anlässe geben wird, auf die wir mit einem „Berliner“ anstoßen."