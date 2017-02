%%%Allianz SE wird Titelsponsor der Drone Racing League%%%



Deutschlands größter Versicherer, die Allianz SE, grüßt als Titelsponsor der Drone Racing League – Foto: Allianz SE

Drohnen sind als Transportmittel der Zukunft in aller Munde - weniger bekannt ist das Thema "Racing-Drohnen - zumindest noch. Das dürfte bald anders werden, denn der weltweit aktive Versicherungskonzern Allianz SE hat sich entschieden, die Drone Racing League in den kommenden Jahren als Titel-Sponsor zu begleiten. Mit sechs Drohnen-Rennen startet die Allianz Champions Laegue in diesem Jahr. 16 Drohnen-Piloten werden ihre Racing-Drohnen durch 3D-Parcours an "kultigen " Orten wie Miami, New Orleans, Atlanta, Boston, München und London steuern. Diese Rennen werden in über 75 Länder der Erde übertragen.

"Das ist ein unglaublich aufregender Tag für die Drone Racing League und ein großer Sprung nach vorne zum professionellen Drone-Racing", sagte Nicholas Horbaczewski, CEO und Gründer der Drone Racing League (DRL). "Die Allianz unterstützt die DRL mit der Glaubwürdigkeit einer weltweit bekannten Marke und einer stolzen Geschichte innovativer Partnerschaften im Bereich des Sports, z.B. mit einer langjährigen Tradition im Motorsport, und liefert den unbestreitbaren Beweis dafür, dass dies ein Sport der Zukunft ist. Diese Partnerschaft verdeutlicht in ihrem Umfang und ihrer langfristigen Ausrichtung das echte Interesse der Allianz an der Förderung dieses Sports. Zudem werden Drohnenrennen dadurch schneller einem weltweitem Publikum bekanntgemacht."

"Das Bemühen um Innovation und kalkulierbares Risiko sind die Gründe, weshalb es Versicherungen überhaupt gibt. Die Allianz ist stolz auf die Kooperation mit der DRL, einem wahren Pionier in der heutigen digitalen Sportwelt", sagte Jean-Marc Pailhol, Head of Group Market Management & Distribution der Allianz SE.