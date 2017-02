%%%Der schwimm-Equipment-Anbieter Finis weitet Sposnring beim Deutschen Schwimmverband aus%%%

Im rahmen d3er ISPO in München haben der Deutsche Schwimmverband und der Schwimm-Equipment-Hersteller Finis bekannt gegeben, dass sie ihre langjährige Partnerschaft fortsetzen und zugleich auch ausweiten. Finis wurde 1993 von John Mix und dem Olympia-Gold-Gewinner Pablo Morales in Kalifornien gegründet. Finis gilt als Spezialist für Schwimm-Equipment wie Flossen, Schnorchel oder Paddles.

"Ich bin begeistert von der neuen Partnerschaft mit dem DSV", erklärte FINIS-Mitbegründer John Mix bei einer offiziellen Presse-Konferenz anlässlich der neuen Partnerschaft im Rahmen der ISPO in München. "Partner einer der größten Schwimmsportnationen der Welt zu sein, ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte unserer Marke. Wir legen alles daran, mit unserem Wissen und den Produktlinien dem DSV die größten Vorteile und Nutzen zu verschaffen."

Der multinationale Schwimmspezialist wird mit seinem Knowhow und Equipment den DSV rückwirkend ab dem 01. Januar 2017 für insgesamt vier Jahre unterstützen.

"Mit Finis haben wir einen weiteren innovativen Partner an Land ziehen können. Die Produktpalette an technisch und qualitativ hochwertigen Produkten ist enorm und kommt allen Schwimmern – von jung bis alt – zu Gute. Wir sind froh, einen Schwimmspezialisten dieser Kategorie von nun an unserer Seite zu wissen", erklärte DSV-Präsidentin Gabi Dörries, die gemeinsam mit DSV-Vizepräsidentin Andrea Thielenhaus der ISPO-Pressekonferenz beiwohnte.