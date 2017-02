%%%Pepsi startet globale Kampagne mit UEFA %%%

Der US-Getränke-Konzern PepsiCo startet eine globale Kampagne als Sponsor der UEFA Champions League . Die #PepsiMoment Kampagne zeigt Fußball-Stars wie Sergio Agüero, Alexis Sánchez und Vincent Kompany. Unter dem Slogan "Show How Much It Means" feiert Pepsi Fußball-Fans und fordert sie auf ihre Leidenschaft für den Sport zu zeigen - und zwar vor, während und nach dem Spiel.Die Agentur AMV BBDO mit Sitz in London kreierte einen 60-sekündigen TV-Spot. Die Kampagne wird auf Social Media-Kanälen wie Facebook, Instagram Stories und Snapchat zu sehen sein. Zusätzlich gibt es eine Fan Content Sektion.Für die Superfans hat sich der UEFA-Sponsor etwas Besonderes einfallen lassen: ein Give-Away für Tickets zum UEFA Champions League Finale am 3. Juni 2017 in Cadiff, Wales. Um zum Zuge zu kommen, müssen Fans zeigen, wie weit sie gehen würden, um diese Tickets zu bekommen.