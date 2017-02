%%%Olympische Spiele 2024: Paris gibt Slogan für Olympia-Bewerbung bekannt%%%

Die französische Hauptstadt Paris hat den Slogan der Bewerbungskampagne um die Olympischen Sommerspiele 2024 bekannt gegeben. BETC Paris , Frankreichs größte Agentur, hat diesen Slogan "erfunden" sowie ein dazugehöriges Video kreiert. Mit dem Auftritt "Made for Sharing" zeigt Paris nun, wie man die Welt in 2024 willkommen heißen will.Im Wettbewerb um die Olympischen Sommerspiele 2024 geht Paris gegen Budapest und Los Angeles ins Rennen. Der "Gastgeber" wird am 13. September 2017 in der peruanischen Hauptstadt Lima gekürt werden.