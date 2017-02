%%%Kärcher engagiert sich weiter im Motorsport%%%

Die Alfred Kärcher GmbH & Co. KG mit Stammsitz in Winnenden bei Stuttgart wird den Formel-3-Piloten David Beckmann künftig als offizieller Sponsor begleiten. Beckmann, der 2016 als weltweit jüngster Formel-3-Pilot sein Debüt gab, tritt 2017 im Team Van Amersfoort Racing (VAR) an. Das Krächer-Logo wird in dieser Saison bei allen zehn Rennen zur Formel-3-Europameisterschaft sowohl auf dem Heckflügel des Fahrzeugs als auch auf dem Rennanzug von David Beckmann zu sehen sein.

"Wir freuen uns, das Ausnahmetalent der Formel-3 in der kommenden Saison zu unterstützen. Motorsport passt gut zu uns, denn Teamgeist und innovative Technologien sind zwei Merkmale dieses Sports, mit denen wir uns auch bei Kärcher identifizieren", sagt Christian May, Geschäftsführer Retail Channels bei Kärcher.

Kärcher blickt auf eine lange Tradition im Motorsport zurück. 2017 war der Reinigungsgerätehersteller bereits zum sechsten Mal in Folge offizieller Ausrüster der Rallye Dakar und Sponsor der Teams KTM und MINI X-raid. Von 2006 bis 2008 fungierte das Unternehmen als Hauptsponsor der Rallye-Weltmeisterschaft und unterstützte zudem das Rallye-Werksteam von Ford. Von 2003 bis 2005 begleitete Kärcher Toyota in der Formel 1. 1992 und 1993 sowie 2000 und 2001 präsentierte sich die Firma außerdem in der DTM, 1999 beim Porsche Pirelli Supercup und 1995 in der Kärcher Global Endurance GT-Serie.