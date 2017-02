%%%Seat fährt bei Superbike Weltmeisterschaft vor%%%

Der Automobilhersteller Seat und der Vermarkter Dorna Sports schließen eine Sponsoring-Vereinbarung für die Superbike Weltmeisterschaft. Im Rahmen dieses Deals erhält Seat nicht nur Werbeflächen an den Rennstrecken der Weltmeisterschaft für produktionsnahe Sportmotorräder, sondern stellt auch das offizielle Safety Car. In diesem Fall ist es ein Seat Leon Cupra. Saisonauftakt ist am 24. Februar auf dem Philips Island Circuit in Australien."Wir sind sehr froh, die Superbike Weltmeisterschaft als Partner zu haben. Der Leon Cupra gibt uns in seiner Rolle als offizielles Safety Car die ideale Plattform, um die Leistung und Features unseres Modells zu demonstrieren. Wir hoffen, dass die Fans sich darauf freuen, das Fahrzeug während der Events auf und neben der Strecke zu sehen", erklärt Antonino Labate, Direktor für Strategie, Geschäftsentwicklung und Operations von Seat Sport.Marc Saurina, Sales und Marketing Direktor von WorldSBK, fügt hinzu: "Wir heißen den Seat Leon Cupra bei der Superbike Weltmeisterschaft willkommen. Die Positionierung des SEAT Leon CUPRA passt perfekt zu unserer Weltmeisterschaft, bei der das Fan-Erlebnis ein wichtiger Teil unserer Identität ist."