%%%Infront grüßt als neuer Marketing-Partner des italienischen Golf-Verbands%%%

In den kommenden elf Jahren wird die Sportmarketing-Agentur Infront Sports & Media mit Stammsitz in Zug/Schweiz mit dem italienischen Golf-Verband zusammen arbeiten und für die Vermarktung der Events sowie der Marketing- und Digital-Rechte zuständig sein. Insgesamt umfasst dieses Agreement 129 Top-Events wie die Italian Open, den Ryder Cup 2022 in Rom, die 88 Events der Italian pro Tour sowie 30 Events des Projekts "2022 Road to Roma".

Mit diesem Deal kann die Wanda Sports-Tochter Infront ihre Position im internationalen Golf-Sport weiter ausbauen.